Важно умение сопереживать

Какая интересная штука — жизнь… Иногда задаешь себе вопрос: «Почему некоторые люди работают в больнице, другие стоят за прилавком магазина, трудятся у станка на заводах, а некоторые вообще не работают и не задумываются об этом — им и так комфортно? По каким причинам человек оказывается в той или иной сфере деятельности, где он обязательно покажет свои лучшие способности?» По моему мнению, человеку его профессия предназначена судьбой.

Я родилась в деревне и на мою долю выпала помощь родителям по домашнему хозяйству, на колхозных полях. Я всегда старалась помогать пожилым людям. Помогала бабушке носить тяжелые ведра с водой, своему дедушке — складывать дрова в поленницу. Да не простую, а красиво сложенную.



Взрослую жизнь начала в Шумерле станочницей на комбинате автофургонов. Но цех, в котором я трудилась 16 лет, закрылся. И встала я «на распятье дорог». Куда идти? Чем заняться? С детства не приучена сидеть без работы. И вот в один прекрасный день поехала я в деревню, к родителям. И там, на счастье, повстречала знакомую — на одной улице выросли. Поделилась я с ней своим горем. А она, как в сказке говорится, пожалела меня и велела не печалиться, а в учреждение социального обслуживания приходить. Работа, говорит, там тебе найдется. И вот уже через несколько дней я познавала азы социального обслуживания.



И с наставниками мне очень повезло. Приняли меня в коллектив, как родную дочь. Галина Ивановна Китавнина — моя первая заведующая отделением социального обслуживания на дому — во всём мне помогала, объясняла, как общаться с бабушками и дедушками. Открытость, доброта, взаимопонимание постепенно связывали меня с моими подопечными, они стали мне доверять. За 16 лет работы в центре социального обслуживания населения много было потерь в моём «маленьком море человеческих судеб». В научных томах говорится, что сотрудник социальной сферы должен эмоционально сопереживать людям, испытывать к ним сочувствие и любовь, иметь желание помочь и даже пожертвовать чем-то личным во имя изменения ситуации в лучшую сторону. И моя многолетняя практика показывает, что все это именно так. Сейчас очень отрадно наблюдать за светящимися от счастья глазами пожилых людей, которые радуются, как дети, искренне говоря слова благодарности, и видеть, как у них появилась надежда на то, что они не одни в этом мире.



В нашем учреждении в полной мере реализуются социальные проекты, технологии, проходят различные благотворительные акции. И работать по таким инновациям очень интересно. Со своими получателями социальных услуг мы проводим «Школу безопасности», внедряем проект «Готовим дома», ежемесячно совершаем виртуальные экскурсии по программе «Виртуальный туризм», лечимся «терапией» воспоминаний и утренней зарядкой на дому. Наш боевой дух поддерживает музыко- и арт-терапия.



Для организации современных методов работы с получателями социальных услуг специалистам необходимо постоянно повышать уровень своей профессиональной грамотности. Поэтому в 2017 году все мы изучили такой нужный курс по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи. А в 2019 году я освоила программу бакалавриата по направлению «менеджмент» в Московском гуманитарно-экономическом университете.



С полной уверенностью могу сказать, что профессия социального работника, которую я выбрала, очень ответственная, и в первую очередь она требует от человека высокого уровня гуманности, умения сопереживать чужому горю, а также способности вникнуть в каждую конкретную сложившуюся жизненную ситуацию и исходя из обстоятельств заниматься индивидуальным оказанием необходимых видов социальной работы.

Как и в любом деле, в нашей профессии много нерешенных проблем и трудностей, но я уверена, что все проблемы мы осилим.



Н. Ванеева, соцработник.