Большое сердце

Задумывались ли вы, скольких людей за свою жизнь мы встречаем? Если оглянуться и начать поимённо перечислять этих людей, то список окажется очень длинным. И все те люди, которые затронули наше сердце, навсегда в нём и остаются. Особенно если это люди пожилые, немощные, которые не смогут обойтись без твоей помощи и поддержки. Так сколько же любви может дарить одно маленькое сердце?

В начале мая отметила 15-летие профессиональной деятельности в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения Валентина Степановна Николаева.

Разные у Валентины Степановны подопечные. В основном пожилые люди. Не раз ей приходилось слышать жалобы на одинокую старость, а то и проклятия на жизнь. Трудно когда-то здоровым и уверенным в себе людям мириться с немощью и болезнями. Еще страшнее осознавать, что дети их далеко, и воды подать некому. И горькие их слезы — частые откровения для социального работника. Бывало, слышала Валентина Степановна крамольные слова: «Жить не хочу». И в такие моменты включала весь природный оптимизм и начинала с человеком разговаривать о хорошем, вспоминать счастливые моменты, подбадривать его. «Они у меня все хорошие, все добрые, — ласково говорит она о своих стариках. — Очень их люблю».



Сегодня социальный работник — это не домработница, а государственный человек, который выполняет услуги, гарантированные государством клиенту, является проводником социальной политики по отношению к людям. Работники социальной службы ежедневно, ежечасно и незаметно для посторонних глаз облегчают боль и одиночество пожилых людей, выполняя ту работу, от которой порой уклоняются даже родные и близкие стариков.



В своей ежедневной работе В.С. Николаева руководствуется принципами человеколюбия и милосердия. Ее подопечные видят в своей Валечке внимательного и доброго собеседника, всегда умеющего их выслушать, дать полезный совет и оказать необходимую помощь. Валентина Степановна – надежная опора не только для своих получателей социальных услуг, но и для многих пожилых людей поселка Пинеры.

За многолетнюю добросовестную работу в системе социальной защиты населения и активную жизненную позицию В.С. Николаева отмечена благодарностью Главы Чувашской Республики, почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Шумерлинского района, благодарностью президиума Чувашской республиканской организации профсоюза и многими другими.