Инициативы сельчан приносят результаты

Наступил самый благоприятный сезон для благоустройства территорий, ремонта дорог, учебных заведений и проведения многих других работ. Начиная с 2017 года, улучшить обстановку вокруг себя стало возможным и благодаря участию в программе инициативного бюджетирования. Ведь среди плюсов этой программы то, что не нужно выбрасывать большие деньги на составление проектов. Для организации работ достаточно простой сметы и согласия населения на их софинансирование.

Жителям Шумерлинского района программа инициативного бюджетирования пришлась по вкусу. И если в самом начале люди отнеслись к ней настороженно и не особо хотели участвовать, то сейчас они видят, что в соседней деревне, например, обустроили дорогу, и тоже хотят изменить жизнь в лучшую сторону.

За 2017—2020 годы в районе было реализовано 130 проектов общей стоимостью порядка 75 млн рублей. Это неплохой показатель – по республике Шумерлинский район занимает 3-е место по количеству воплощенных в жизнь проектов и 4-5 места по объему вложенных инвестиций.



Положительная тенденция сохраняется и в 2021 году — сельские поселения выиграли конкурс на реализацию 43 проектов на общую сумму 36,2 млн рублей. На сегодняшний день 12 проектов уже завершены. В их числе 6 проектов по устройству противопожарного водоема с устройством пирса (п. Волга, Русские и Чувашские Алгаши, д. Мыслец, с. Туваны и с. Ходары). Эти объекты будут использоваться не только как противопожарные плотины, но и как места для купания, ведь пруды будут благоустраиваться как пляжи. Водой они наполнены, завозится песок, достраиваются подъезды к водоемам в щебеночном варианте, чтобы пожарная машина могла спокойно подъехать и набрать воды.



«В этом году по плану у нас намечено обустройство 7 противопожарных плотин. Кроме перечисленных, планируются работы в Юманайском сельском поселении. Перед многими населенными пунктами стояла острая проблема снабжения водой в случае возникновения пожаров. Люди регулярно поднимали этот вопрос и на единых информационных днях. Теперь проблема стоит не так остро — за два года мы построили 14 противопожарных водоемов», — рассказывает первый зам. главы администрации Шумерлинского района – начальник отдела экологии и сельского хозяйства Андрей Мостайкин.



В числе завершенных проектов — замена оконных блоков в столовой и в дошкольной группе учебного корпуса Алгашинской школы в поселке Красный Октябрь, а также ремонт потолков и дверных проемов в Юманайской школе. Кроме этого, отремонтированы две автомобильные дороги (по ул. Октябрьской в д. Пилешкасы и по ул. Красная площадь в с. Ходары), завершены ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д. Лесные Туваны и проект по переводу уличного освещения на энергосберегающий режим в п. Красная Звезда.

Работы ведутся по всем проектам. Главный упор делается на ремонт автомобильных дорог, в этом году их 15. Определился подрядчик по двум дорогам внутри населенных пунктов Большеалгашинского сельского поселения, объявлен аукцион по 2 проектам в деревне Шумерле.



Активно реализуются и проекты в сфере образования. Участвуют практически все школы. Кроме двух завершенных, в жизнь будут воплощены еще 10 проектов, связанных с ремонтом зданий образовательных учреждений, столовых и пищеблоков, гардероба, с ремонтом водопровода, электрических сетей и др. Софинансирование в размере 20 % вносится преимущественно родителями, за что им нужно сказать огромное спасибо.



Следует отметить, что по многочисленным просьбам администраций районов и сельских поселений республики 17 мая был объявлен дополнительный конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на сумму образовавшейся экономии по результатам проведенных аукционов на определение исполнителей работ. Прием документов продлится до 15 июня. В планах администраций сельских поселений Шумерлинского района подготовить по 3-4 проекта для участия в конкурсном отборе. Возможно, число реализуемых проектов значительно увеличится.



А на сегодняшний день лидерами по участию в программе инициативного бюджетирования в районе являются Шумерлинское, Юманайское, Нижнекумашкинское,Торханское и Ходарское сельские поселения, в которых на реализацию данной программы выделяются значительные средства.

Татьяна Александрова.