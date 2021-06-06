В Госсовете обсужден вопрос прямых выборов глав муниципалитетов

27 мая Госсовет Чувашии провел парламентские слушания на тему «Прямые выборы глав муниципалитетов: «за» и «против».

В слушаниях очно и в режиме видеоконференцсвязи приняли участие председатель Государственного Совета Альбина Егорова и депутаты парламента республики, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, руководители органов исполнительной власти республики, представители Совета муниципальных образований Чувашии, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, члены Общественной палаты Чувашской Республики, председатели муниципальных Общественных советов, представители научного сообщества и др.

Тема выборности глав муниципалитетов широко обсуждалась на многих площадках, участники общественного обсуждения высказывали различные позиции, отмечали плюсы и минусы каждого из способов избрания глав муниципальных образований, а также указывали на проблему двоевластия в руководстве муниципальных образований. Результаты проведения общественных обсуждений в муниципальных образованиях республики рассмотрены на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики.



На парламентских слушаниях было отмечено, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, порядок определяется уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Федерации. Согласно уставам муниципальных образований в республике главы городского округа, муниципального района и городского поселения избираются из состава депутатов представительного органа муниципального образования и исполняют полномочия его председателя. Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию поселения. Главы недавно созданных вместо районов муниципальных округов (Красноармейского и Шумерлинского) на первый срок полномочий будут избраны Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавят местную администрацию. А на следующий срок полномочий будут избираться в соответствии с порядком, установленным уставами муниципальных образований.



Участники слушаний сошлись во мнении, что двуглавая система управления муниципалитетом непонятна большинству населения. Мнения разделились, но большинство высказались за то, чтобы власть и задачи развития территории были сосредоточены в одних руках – главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию. Особо отмечено, что подобные вопросы должны решаться с обязательным учетом мнения населения. Также была подчеркнута проблема обеспечения муниципальной власти ответственными и профессиональными кадрами.



С учетом высказанных предложений был принят ряд рекомендаций. Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике разработает проект закона, предусматривающий установление в республике вариативности избрания глав муниципальных образований. После его принятия органы местного самоуправления будут устанавливать в уставах муниципальных образований конкретный способ избрания глав муниципальных образований исходя из интересов населения и с учетом исторических и иных местных традиций.

Источник: Госсовет Чувашии.