Стартовал месячник по борьбе с наркоманией

Месячник приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается 26 июня.

В этом году с 1 по 30 июня запланированы выездные дни профилактики в 6 районах республики с наиболее сложной наркологической ситуацией, семинары-совещания с секретарями муниципальных антинаркотических комиссией, субъектами профилактики (педагогами, психологами, педиатрами, специалистами кабинетов медицинской профилактики) по актуальным и проблемным вопросам профилактики наркопотребления. 25-26 июня пройдет межрегиональный онлайн-форум с участием общественных объединений и ресурсных центров. В библиотеках республики организуются книжные выставки. Все мероприятия направлены на повышение наркологической грамотности населения, осознания значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.



Наркоситуация в Чувашской Республике в 2020 году оценивалась как напряженная. В антинаркотическом рейтинге трезвости регионов Российской Федерации республика занимает 13 место среди 85 регионов. На территории республики, как в целом в Российской Федерации, сохраняется тенденция к снижению числа лиц, зарегистрированных наркологической службой, имеющих проблемы с потреблением наркотических веществ. По состоянию на 1 января 2021 г. наркологической службой Минздрава Чувашии зарегистрировано 625 человек с диагнозом наркомания и 1350 человек – в группе злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами. Отмечается снижение числа больных наркоманией на 4,8 % (в 2020 году – 51,3 на 100 тыс. населения, в 2019 году – 53,9). Показатель числа злоупотребляющих составил 110,9 на 100 тыс. населения (в 2019 году – 110,6 на 100 тыс. населения). Больных наркоманией среди несовершеннолетних не зарегистрировано, это является признаком эффективности единого профилактического пространства.



В республике за 2020 год зарегистрировано 20 случаев отравления наркотическими веществами (в 2019 г. – 8 случаев). Интенсивный показатель составил 1,6 на 100 тыс. жителей Чувашской Республики (в 2019 г. – 0,6). Отравления наркотическими веществами зарегистрированы среди взрослого населения (18 лет и старше). Показатель отравлений наркотическими веществами по Российской Федерации составил 12,4 на 100 тыс. населения, по Приволжскому федеральному округу – 5,9; смертность от данного вида отравлений составила по Российской Федерации 3,2 на 100 тыс. населения, по Приволжскому федеральному округу – 1,6. Показатели превышают аналогичные показатели по Чувашской Республике.

Источник: Республиканский наркодиспансер.