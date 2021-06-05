Привести в порядок до сентября!

В республике подвели итоги лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Напомним, после пожара на крыше пятиэтажного дома в Канаше по поручению Главы региона Олега Николаева органами прокуратуры совместно с Госжилинспекцией Чувашии были проведены проверки размещения радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных домах.



Проверки показали, что в 70 % случаев отсутствуют решения общего собрания собственников помещений дома на использование части общего имущества дома для размещения оборудования провайдеров. Зачастую провода подключены без аппаратуры защиты, линейно-кабельные сети проложены с отклонением от требуемых норм. Практически в каждом доме имеются провода, смонтированные хаотично, без кабель-каналов.



Управляющие компании согласно законодательству не являются собственниками, а лишь операторами и оказывают услуги по управлению общедомовым имуществом. Если на общедомовой собственности без согласования с собственниками помещений хаотично присутствует оборудование, которое несет опасность, то это однозначно требует очень серьезной реакции. Глава Чувашии поставил задачу выработать единые стандарты подключения такого рода оборудования и создать единый реестр его размещения.



Вместе с тем Госжилинспекция совместно с Минцифры Чувашии направило операторам связи методические рекомендации по размещению радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных домах республики. Операторам связи рекомендовано привести состояние телекоммуникационного оборудования в соответствие с требованиями методических рекомендаций до 1 сентября этого года. Осенью в рамках подготовки к отопительному сезону Госжилинспекция намерена повторно провести проверки.



Источник: cap.ru.