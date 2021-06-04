Работа Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова на ПМЭФ-2021

4 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров работал на 24-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

В рамках мероприятий Форума Агентство стратегических инициатив представило результаты ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, по итогам которого 5 регионов ПФО вошли в ТОП лучших: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская и Ульяновская области. Большинство регионов улучшили результаты за счет сокращения времени прохождения бюрократических процедур и благодаря прямым каналам взаимодействия бизнеса и руководства субъектов РФ. За два дня работы на ПМЭФ-2021 регионы округа подписали около 100 соглашений с госкорпорациями, институтами развития, коммерческими и другими организациями.

«Для ПФО характерно тесное сотрудничество и взаимодействие между регионами. Только на площадке Форума подписывается семь межрегиональных соглашений, развитие сотрудничества идет по разным направлениям: культура и наука, кооперационные связи, инвестиции. Для нас важно, чтобы регионы сотрудничали, и мы видим, что это получается», — сказал Игорь Комаров, общаясь с журналистами.

В рамках Форума полномочный представитель встретился с главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым и главой Чувашии Олегом Николаевым, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко, врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских; присутствовал на подписании ключевых соглашений.

Также полномочный представитель посетил стенды 5 регионов округа: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Нижегородской, Пензенской и Самарской областей.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров представил полномочному представителю интерактивную карту работы республиканского ЦУРа и Автоматизированную информационную систему «Имущество», которая отражает всю информацию о земельных участках и объектах, расположенных на них; а также рассказал о ближайших перспективных проектах региона.

На стенде Республики Татарстан полпред Игорь Комаров и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудили социально-экономические показатели Татарстана и реализуемые Республикой инвестиционные проекты. О развитии особой экономической зоны «Иннополис» и о новых объектах на территории ОЭЗ рассказал заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутинов.

При посещении стенда Пензенской области интерес у Игоря Комарова вызвала продукция ООО «Моторные технологии» (Mizotty). ВРИО губернатора Олег Мельниченко рассказал, что компания специализируется на выпуске моечного оборудования, а в 2020 году в условиях пандемии смогла в очень сжатые сроки открыть новое направление – производство дезинфекционного оборудования. Было произведено свыше 5 тыс. единиц специальных туннелей, рамок, постов и диспенсеров. Дезинфекционными установками пензенских разработчиков оснащены государственная резиденция Президента России «Ново-Огарево», Администрации Президента России и Президента Республики Казахстан.

Самарская область представила Игорю Комарову макет первой в России «Умной дороги», электромобиль ZETTA, макет малого космического аппарата «АИСТ-2Д», информационную систему «Цифровая модель региона» и интерактивную карту Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками.

Игорь Комаров при посещении стенда отметил перспективность развития электромобилей и оценил успехи по созданию российского спутника дистанционного зондирования Земли «АИСТ-2Д». «Мы хотели, чтобы получилось сотрудничество ведущего космического предприятия «Прогресс», который является флагманом космической индустрии, и одного из лучших высших учебных заведений СГАУ. Очень приятно, что сейчас Самара переходит ко второму этапу этой работы и то, что когда-то только планировалось, реализуется. Надеюсь, что в дальнейшем работа будет идти на том же высоком уровне, что и сейчас, и станет примером для многих регионов», — сказал Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров отметил, что по инициативе полномочного представителя «регион является пилотным по использованию космических технологий в работе госорганов и экономики»: «У нас большая работа была проведена по кадастровому учету. И сейчас мы отдали уже муниципалитетам выкладки, как раз со спутников полученные, и ставим на учет, что повышает налогооблагаемую базу муниципалитета. Активно развиваются космическое технологии в сфере защиты лесов, экологи и умного агро. Все эти задачи мы реализуем», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также глава региона поблагодарил полпреда за содействие тесным контактам между регионами ПФО, отметив, что при личном участии полпреда для этого создаются все условия.

На стенде Нижегородской области, посвящённом 800-летию Нижнего Новгорода, в рамках выставочной экспозиции были представлены достопримечательности города и проекты развития – те, которые планируется реализовать в год юбилея и в более длительной перспективе; есть и интерактивная часть: по периметру фасада проходит перфорированный сегмент с надписями, отвечающими на вопрос: «Что для вас Нижний Новгород?». Это закаты, архитектура, спорт, жизнь, любовь, дом, подвиг, вдохновение и др.

Глеб Никитин представил Игорю Комарову проекты дальнейшего развития административного центра ПФО. Игорь Комаров оставил на стене стенда памятную надпись «С днём рождения! Нижний, вперед!!».

Полномочный представитель также принял участие в центральном событии Форума — пленарном заседании, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин.