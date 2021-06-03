Еще один шаг сделан для реализации концепции снабжения шумерлинцев качественной артезианской водой

Железнодорожная водонапорная башня, расположенная на привокзальной площади, сегодня по своему прямому назначению не используется, т.к. для деятельности станции нет необходимости в таких объёмах. Это теперь больше достопримечательность. А вот мощности артезианской скважины, находящейся в ведении Горьковской железной дороги, вполне хватит на обеспечение питьевой водой жителей залинейной части города. Тем более, в 2016 году была получена лицензия на скважину с «водой питьевой» на 25 лет.

С выходом на место рабочая группа в составе главы администрации Валерия Шигашева, его заместителя Альбины Ксенофонтовой, руководства МУП «Чистая вода» и представителей Горьковской железной дороги, обследовали водонапорную башню, артезианскую скважину, обсудили условия передачи комплекса администрации в безвозмездное пользование, земельные вопросы и ряд других.

В дальнейшем работа будет направлена на подготовку всей необходимой документации.

gshum.cap.ru