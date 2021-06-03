Владимир Путин встретился с общественниками – победителями предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» пока является единственной из всех российских партий, кто проводит столь широкую и открытую процедуру, как предварительное голосование, считая его востребованным механизмом обратной связи с людьми. В том числе и подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании. «[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в её ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей — толковых, целеустремлённых и неравнодушных», — отметил он.



Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» и даже одержали уверенную победу. «Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального Политстартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», — отметил лидер партии Дмитрий Медведев.



Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Например, председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике. «Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. …Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Юлия Оглоблина.



Владимир Путин, отвечая ей, подчеркнул, что прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания: «Если все просчитано и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит».



Волонтеры воспринимают политику в том числе как возможность напрямую влиять на жизнь в стране — не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель Совета матерей, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране. Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала, например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья. Решения, по ее словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом.



Глава государства предложения общественницы поддержал: «Надо проработать вопрос с тарифами — и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы». Он подчеркнул, что предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, — основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и «Единой России» в целом, в том числе для подготовки программы партии.



Проект предвыборной программы утвердят на съезде партии 19 июня. После этого документ вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.



По материалам сайта er.ru.