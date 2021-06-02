По итогам рейтингового голосования проект по благоустройству сквера им. В.М. Скаржевского набрал наибольшее число голосов

30 мая завершено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

3741 житель города Шумерля принял участие в рейтинговом голосовании. Из них большинство, 1925 голосов, отданы за благоустройство сквера имени В. М. Скаржевского. 1351 человек проголосовали за благоустройство Центральной площади, 465 голосов — за многофункциональную детскую и спортивную площадку.

В последующем, администрацией города будет разработана проектно-сметная документация по благоустройству сквера имени В.М. Скаржевского, которая будет реализовываться в 2022 году.

Отметим, что часть работ по обустройству сквера выполнена. Здесь появились асфальтированные дорожки, брусчатка у памятников, освещение. С такой инициативой выступило АО «Комбинат автомобильных фургонов» под руководством председателя Совета директоров Алий Чеченова.

gshum.cap.ru