Песенный флэш-моб объединил взрослых и детей 1 июня на Красной площади в Чебоксарах

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я»! Эти слова известной песни звучали по-особому в День защиты детей на Красной площади в Чебоксарах. Исполнили песню юные и талантливые чебоксарцы, участники творческих коллективов учреждений дополнительного образования города вместе с руководителями благотворительных фондов и общественных организаций, взрослыми людьми.

Добрый флэш-моб и праздник, посвященный детям, организовали администрация города Чебоксары и Союз женщин Чувашии. В мероприятии приняли участие представители пятнадцати организаций, среди которых фонд «Перле», отделение Российского Детского фонда, федерация фитнес аэробики, ассоциация молодых семей, совет отцов, организации «Мир добра» и «Православные добровольцы», благотворительные фонды «Время помогать», «Воскресение», «Крылья», «Сокол», «Мечта», «Прозрачность», «Покров» и фонд помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой.

Со словами приветствия выступили председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Ольга Чепрасова. Поздравления звучали от всех представителей благотворительных фондов. Разными словами неравнодушные взрослые говорили обо одном – о любви к детям и о желании защищать, помогать и сделать все, чтобы подрастающее поколение росло счастливым и здоровым.

На празднике были вручены подарки выпускникам «Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии. По решению оргкомитета Российского детского фонда за счет благотворительных пожертвований, которые были собраны на благотворительном бале, детям были вручены планшеты.

Атмосфера на празднике царила невероятная, площадь была заполнена красивыми взрослыми и детьми, которые пели, с удовольствием смотрели выступления творческих коллективов и конечно, дети получили вкуснейшее мороженое «Чебоксарский пломбир» от партнеров праздника компании «Волга Айс».

Так, сладко, весело, душевно началось лето для детей и взрослых. У подрастающего поколения наступили каникулы, а взрослым предстоит много работать на благо будущего. Тем более, что объединившись на Дне защиты детей, благотворительные фонды и общественные организации решили действовать сообща и реализовывать совместные проекты.

Первоисточник: Союз женщин Чувашии