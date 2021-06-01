Трудовой коллектив АО «Комбинат автомобильных фургонов» Шумерли принимал поздравления с 90-летним юбилеем со дня выпуска первой продукции

1 июня Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» города Шумерля отмечает 90-летний юбилей со дня выпуска первой продукции. По случаю праздничной даты состоялось торжественное собрание.

Глава администрации Валерий Шигашев и глава города Сергей Яргунин, друзья, коллеги и партнёры предприятия поздравили трудовой коллектив и руководство комбината, вручили заслуженные награды.

Как заметил генеральный директор Сергей Васильев, комбинат эффективно развивается, модернизируется оборудование, улучшаются условия труда. Предприятие не только не останавливается на достигнутом, а еще более активно продолжает свое развитие, интенсивно увеличивая объем выпускаемой продукции, и в этом заслуга всего коллектива.

Поздравляя коллектив, выступающие отметили, что за эти 90 лет комбинат стал ведущим машиностроительным предприятием, прошел нелегкий путь становления и развития. Но, какими бы трудными не были условия, КАФ всегда проявлял высокую ответственность и профессионализм. Предприятие играет особую роль в социально-экономической жизни города, является примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса, государственно-частного партнерства.

Почетное звание «Почетный машиностроитель Российской Федерации» присвоено начальнику бюро спецтехнологий отдела главного технолога Ольге Гришиной, слесарю-инструментальщику цеха №1 Сергею Осипову, слесарю-ремонтнику ремонтно-механического цеха №6 Владимиру Разуваеву.

Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоен начальник коммерческого отдела Сергей Щукин.

Ряд рабочих награждены медалями Минобороны России: «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников», «За трудовую доблесть».

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено клепальщику цеха №3 Николаю Воронину.

Также вручены Почетные грамоты Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, Благодарности Минтранса Чувашии, Почетные грамоты города и Благодарности администрации.

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