Поздравление Главы Чувашии с Международным днём защиты детей

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Это не только один из самых радостных и любимых праздников детворы, но и напоминание нам, взрослым, о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка.

Дети – это самое ценное, что у нас есть, наша надежда и наше будущее. Все мы работаем ради того, чтобы дать подрастающему поколению самое лучшее. Образование детей, их здоровье, отдых, культурное развитие постоянно находятся в центре внимания органов власти всех уровней. Наша общая задача – приложить все силы, чтобы обеспечить детям комфортные условия для всестороннего развития, возможности для реализации их талантов и способностей.

Радует, что количество многодетных семей в Чувашии с каждым годом растет. Перечень мер поддержки семей с детьми постоянно расширяется, в том числе благодаря инициативам Президента России. В нашей республике на эти цели в этом году запланировано направить свыше 18 миллиардов рублей. Но какой бы внушительной ни была социальная помощь, самое главное ребёнок получает в семье. Это, прежде всего, любовь, защита, внимание и забота. Искренне благодарю всех родителей, которые вкладывают в воспитание детей душу. Низкий поклон приемным семьям, которые подарили тепло домашнего очага лишившимся попечения детям.

Пусть детство маленьких жителей Чувашии будет беззаботным, радостным и безопасным! В этот праздничный день желаю всем счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев