Олег Николаев утвердил план реализации Стратегии развития Чувашии до 2035 года

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на официальном портале органов власти Чувашской Республики сегодня, 1 июня.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что решению задач плана на каждом конкретном участке будет способствовать реализация до 2025 года комплекса инфраструктурных и социальных, а также инвестиционных проектов в разных отраслях и направлениях заявленной стоимостью почти в полтриллиона рублей.

Это в том числе обрабатывающие производства, сельское хозяйство, пищевая промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых, торговля и услуги, жилищное строительство, ЖКХ, транспортировка и хранение, туризм, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, информационные технологии. Все перечни проектов декомпозированы по муниципальным образованиям.

Как следует из документа, портфель инфраструктурных и социальных проектов (приложение №2) оценивается в более чем 148 млрд рублей, а инвестиционных проектов (приложение №3) — в 292 млрд рублей.

Кроме того, в перечне инвестиционных проектов заявлена и общереспубликанская часть — инвестиционные проекты резидентов частных промышленных технопарков, агропромышленного парка, экотехнопарка, АУ «Фонд развития промышленности Чувашской Республики».

По словам главы республики, план мероприятий предусматривает конкретные шаги республики по достижению ключевых целей Стратегии. Это формирование конкурентоспособного региона на основе пространственного развития, рост экономики, развитие отраслей наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств; создание условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности государственного управления; рациональное природопользование и экологическая безопасность; развитие человеческого капитала и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения.

«Основные цели документа коррелируются с единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Главным приоритетом остается повышение благосостояния каждого жителя региона, основанное на формировании конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным потенциалом», — отметил Олег Николаев.

Источник: cap.ru