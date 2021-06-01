В Чувашии стартует новая программа льготного ипотечного кредитования

Жители республики смогут получить субсидию на оплату первоначального взноса, сообщают в региональном Минстрое.

По информации ведомства, с 10 июня муниципалитеты начнут принимать заявления на участие в новой программе льготного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020—2024 годы.

Суть поддержки заключается в предоставлении выплат жителям из бюджета на оплату первоначального взноса до 20 %. Основные условия участия — нуждаемость в жилье и покупка недвижимости на первичном рынке.

Министерство строительства Чувашии уже заключило первые соглашения о сотрудничестве с банками, которые прошли отбор для участия в программе. Вы их числе АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» и АО «Россельхозбанк».

Более подробно с требованиями к участникам программы можно ознакомиться на сайте Минстроя республики.

чувашинформ.рф