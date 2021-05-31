1 июня состоится прием граждан по вопросу исполнения законодательства о защите семьи и детства

Исполняющим обязанности Шумерлинского межрайонного прокурора Карамой Л.З. совместно с исполняющим обязанности руководителя Шумерлинского МСО СУ СК России по Чувашии Кирилловым К.М., начальником ОСП по г. Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам УФССП по Чувашии Бутузовым А.В. 1 июня 2021 года с 16 до 18 часов в здании межрайонной прокуратуры (по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 23) будет проведен прием граждан по вопросам исполнения законодательства о защите семьи и детства.

Предварительная запись на прием осуществляется по номеру телефона 8(83536)2-33-61.