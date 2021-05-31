Шумерля в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды презентовала проект благоустройства городского парка

Защита проекта, который представил начальник отдела строительства администрации Павел Бажайкин, состоялась на межведомственной комиссии по реализации в Чувашской Республике Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что при непосредственном участии жителей города для участия во Всероссийском конкурсе было выбрано общественное пространство «Центральный парк города Шумерля». Территория парка является важным связующим звеном в инфраструктуре города. Близкое расположение объектов социальной инфраструктуры подчеркивает значимость данной территории, которое позволит стимулировать дальнейшую заинтересованность в преобразовании смежных территорий и, соответственно, развитие города и его привлекательность.

Отметим, что в случае победы в конкурсе на благоустройство городского парка культуры и отдыха в 2022 году будет направлено ориентировочно 90 — 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Как прокомментировал Министр строительства Чувашии Павел Данилов, «четыре города Чувашии одерживали победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений — это Ядрин, Канаш, Алатырь и Марпосад. В Ядрине проект по благоустройству уже реализован, в остальных городах работы завершатся в этом году.

На новый отбор с реализацией в 2022 году планируют подать заявки ещё три города — Козловка, Цивильск и Шумерля. Все три проекта одобрены вчера на заседании Межведомственной комиссии. К проекту Шумерли есть вопросы, не хватает «фишки», необходимо усилить подачу».

По итогам республиканского заседания в администрации Шумерли было проведено совещание рабочей группы, где было отмечено, что, несмотря на сложность и объемность подготовленного на конкурс проекта (напомним, что финансирование проекта заявлено по высшей графе), шумерлинский городской парк прошел конкурсную комиссию! Срочно дорабатываются нюансы концепции, и уже 1 июня проект будет представлен московской конкурсной комиссии.

«Проектной организацией, совместно со специалистами администрации проведена большая командная работа, четко расставлены концептуальные акценты, переформатирована визуализация описательной части проекта» — подчеркнул глава Валерий Шигашев.

gshum.cap.ru.