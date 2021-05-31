По программе «детского кешбэка» в Чувашии будет реализовано около 14 тысяч путевок

Тему возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта обсудили на еженедельном совещании у Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

По оценке Минэкономразвития Чувашии, общая сумма средств, которая будет возвращена родителям, составит более 55 млн рублей. Всего в текущем году планируется реализовать около 14 тыс. путевок, с учетом требования Роспотребнадзора о 75-процентной заполняемости.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов проинформировал, что в настоящее время проведены мероприятия по оперативному подключению всех загородных лагерей республики к программе.

Вице-премьер – министр образования и молодежной политики Алла Салаева добавила, что выплата кешбэка по купленным путевкам будет производиться после 15 июня, в том числе и по тем, что были приобретены в 2020 году. При этом по льготным путевкам возврат средств будет производиться от той суммы, которую оплатил родитель. Количество смен, в которые ребёнок может отдохнуть с 50%-ной скидкой, не ограничено.

Для информационного сопровождения родителей Глава Чувашии Олег Николаев предложил запустить работу региональной горячей линии. Она будет открыта на базе Центра одаренных детей и молодежи «Эткер», который определен оператором по возврату денежных средств по данной программе.

Напомним, что в этом году детские лагеря в соответствии с требованием Роспотребнадзора будут заполнены на 75%. Планируется, что в них отдохнут свыше 12,7 тысяч детей.

«Все лагеря на вечер прошлой пятницы получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Все готовы к летней оздоровительной кампании, первая смена которой начнётся завтра», – проинформировала Алла Салаева.

На еженедельном совещании рассмотрели ход реализации мероприятий в области содействия занятости населения в 2021 году, а также подвели итоги лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики Виктор Кочетков доложил о проведенных совместно с органами прокуратуры проверках размещения радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных домах. Данная работа была проведена по поручению Главы Чувашской Республики, которое он дал после пожара на крыше пятиэтажного дома в Канаше.

Проверки показали, что в 70% случаев отсутствуют решения общего собрания собственников помещений дома на использование части общего имущества дома для размещения оборудования провайдеров. Зачастую провода подключены без аппаратуры защиты, линейно-кабельные сети проложены с отклонением от требуемых норм. Практически в каждом доме имеются провода, смонтированные хаотично, без кабель-каналов.

Глава Чувашии поручил навести порядок в этой сфере. «Управляющие компании согласно законодательству не являются собственниками, они являются лишь операторами и оказывают услуги по управлению общедомовым имуществом. Если на общедомовой собственности без согласования с собственниками помещений таким образом хаотично присутствует оборудование, которое несет опасность, то это однозначно требует очень серьезных реакций», – заметил руководитель региона.

Он поставил задачу выработать единые стандарты подключения такого рода оборудования и создать единый реестр его размещения.

Вместе с тем Госжилинспекция совместно с Минцифры Чувашии направило операторам связи методические рекомендации по размещению радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных домах Чувашской Республики. Операторам связи рекомендовано привести состояние телекоммуникационного оборудования в соответствие с требованиями методических рекомендаций до 1 сентября этого года. Осенью в рамках подготовки к отопительному сезону Госжилинспекция намерена повторно проверить состояние оборудования провайдеров в многоквартирных домах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.