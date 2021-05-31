Онлайн-касса: кто должен применять?

С 1 июля 2021 года налогоплательщики обязаны перейти на применение ККТ. Для этого им необходимо установить кассовую технику и заключить договор с оператором фискальных данных.



Данное требование касается тех предпринимателей, которые реализуют товары собственного производства и не имеют наёмных сотрудников. Также отсрочка до 1 июля действует для ИП, выполняющих работы или оказывающих услуги только своими силами. Например, при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, компьютеров, по преподаванию и т.д.

Тем не менее, есть определённые категории организаций и предпринимателей, которые смогут работать без ККТ и после 1 июля 2021 года. К ним относятся налогоплательщики, осуществляющие некоторые виды деятельности (сдача в аренду квартир, продажа газет, ремонт обуви, услуги нянь и т.д. ), предприниматели на патенте, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования, остекления балконов, помола зерна, ухода за домашними животными, по ремонту игрушек, спортивного и туристического оборудования, по сборке и ремонту очков и др. Также сюда включены организации и предприниматели, работающие в отдалённых или труднодоступных местностях, работающие при безналичных расчётах друг с другом (кроме расчётов по банковской карте), и самозанятые лица, осуществляющие деятельность, переведённую на уплату налога на профессиональный доход.



Рекомендуем налогоплательщикам, обязанным работать с применением ККТ, заблаговременно приобрести кассу и настроить необходимое программное обеспечение. За расчёты без ККТ организации или предпринимателю грозят штрафы по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.