Лучезарная Анюта, или На пути к мечте

Девятилетняя Аня Чебутаева пришла к нам в редакцию в сопровождении папы. С Ренатом мы знакомы давно, а вот с его дочкой, победительницей и дипломантом множества вокальных конкурсов и фестивалей, как республиканского, так и международного уровней, встретились впервые. И славно пообщались!

С первых минут Анюта подкупила своей непосредственностью и открытостью. Настоящая девочка-лето – солнечная, позитивная, светлая! Да и родилась она летом, в августе.

С первых дней своей жизни Аня – боец. Почему-то природа распорядилась так, что девочка появилась на свет не совсем такой, как все. Дочка в семье Чебутаевых родилась с особенной патологией. Больницы, палаты, белые халаты… «Спасибо докторам, что они меня лечили, спасали», — выражает Аня сегодня благодарность медикам. Девочка перенесла множество операций, что не могло не закалить ее — несмотря на внешнюю хрупкость и нежность, чувствуется в ней какая-то внутренняя сила. Да и папа подтверждает: «Если дочь ставит перед собой какую-то цель – обязательно ее добивается. У нее стальной, твердый характер. В то же время она добрая, открытая, всегда готова прийти на помощь любому человеку…»



Общается Аня как взрослая. О себе рассказывает уверенно, четко поставленным голосом. Обращаю внимание на хорошую дикцию. Это и понятно – растет девчушка в творческой семье. Папа Ренат, мама Галина и старший брат Андрей – настоящая команда выдумщиков и генераторов креативных идей. Все вместе они неоднократно принимали, и небезуспешно, участие в городских и республиканских конкурсах творческих семей… Неравнодушие, активная жизненная позиция – основные приоритеты Чебутаевых. Они дышат одним воздухом и друг за друга горой! «Своих родителей я очень люблю и ценю!» — признается Анюта, вполне осознавая, что родные люди – её главная жизненная ценность, поддержка и опора.



Свою музыкальность девочка проявила в самом раннем детстве. «Еще в пеленках мы поняли, какая дочка голосистая. Народница растет, говорили соседи», — вспоминает глава семьи.

… В детский сад Аня пришла зажатой, какой-то нервной даже, признается Ренат и выражает слова благодарности воспитателям «Золотого ключика»: «Спасибо Вере Сергеевне Кирюшиной, Любови Михайловне Антоновой и Вере Александровне Смирновой, которые с первых дней развивали в дочери коммуникативные навыки, учили общаться со сверстниками…» Педагоги по-максимому привлекали девочку к выступлениям на утренниках и концертах, и постепенно, шаг за шагом Анечка стала смелее выходить на сцену, всё увереннее выступать перед публикой, активно проявлять неподдельный интерес к вокалу. И родители приняли решение развивать ребенка в этом направлении.



На большую сцену Аня Чебутаева впервые вышла в шестилетнем возрасте, на первом году обучения в Детской школе искусств № 1. Участие в международном конкурсе «Национальное достояние» — празднике творчества, талантов и новых открытий — воодушевило тогда и саму Аню, и родителей, и педагога.



«Учиться вокалу у преподавателя отделения сольного пения Ирины Викторовны Сутягиной — большое счастье!» – единодушно восклицают Аня с папой. И не удивительно — опытный педагог, взрастивший не один десяток талантливейших вокалистов, сумела найти ключик к самобытному бриллианту по имени Аня Чебутаева.

«То, что Аня Чебутаева – музыкально одаренный ребенок, было видно сразу невооруженным глазом, — поделилась Ирина Викторовна. – Хоть и пришла она в школу искусств зажатой и робкой, но буквально за несколько месяцев произошел настоящий прогресс».



С самого начала педагог прониклась к воспитаннице неподдельной симпатией. «Такого открытого и искреннего ребенка еще поискать! – говорит она. — Аня — настоящая маленькая артистка, она искренне любит то, чем занимается… Я ставлю её в пример другим, более взрослым детям как получать удовольствие от того, что ты делаешь…»



«Хорошо помню: ее первый выход на сцену. Тогда она была ниже стойки микрофона, — вспоминает Ирина Викторовна. — Ну, думаю, сейчас растеряется, слова забудет… Ан нет, девочка собралась, включила весь свой артистизм и обаяние и уверенно спела, раскрывшись на сцене, как бутон цветка».



Тогда Ирина Викторовна окончательно поняла, что не ошиблась в девочке. «С ней нескучно и непросто. Я люблю таких детей – пытливых, любознательных, в хорошем смысле слова непослушных, — признается она. — Будучи очень организованным ребенком, Аня на всё имеет свое мнение. Я порой ловлю себя на мысли, что сама учусь у нее…» — улыбается педагог.



Яркие артистические данные и боевой характер позволяют девочке занимать призовые места на конкурсах, которых в её копилке уже немало. Не каждый ребенок в ее возрасте может так свободно держаться и общаться со зрителями, говорит педагог. На конкурсах какие-то возможные вокальные огрехи с лихвой перекрываются Аниным артистизмом, позитивом, зарядом энергии, что в конечном итоге позволяет переигрывать более опытных соперников.



В том, что Аня становится настоящей артисткой, бесспорно, большая заслуга Ирины Викторовны Сутягиной и других преподавателей школы искусств. «Дочь развивается в окружении замечательных педагогов, под началом которых она стала более организованной и раскрепощенной», — констатируют родители, выражая безграничные слова благодарности коллективу Детской школы искусств № 1.



В музыкальной школе, кроме уроков по вокалу, Аня поет в хоре, посещает уроки сольфеджио и игры на фортепиано. Прилежная ученица, исполняя песню, без проблем может сама себе аккомпанировать. «Анечка большая труженица, — констатирует педагог, — успешно подбирает мелодии на фортепиано и пытается сочинять сама».



Репертуар в её творческом багаже уже немалый. Аня признается, что ей нравится петь веселые, задорные песни, под которые можно и потанцевать, и зажечь зал. Тогда на сцене можно поимпровизировать и похулиганить даже… Удивительно: когда маленькая артистка выходит на сцену, она выкладывается по-настоящему. Про свои выступления девочка так и говорит: «Я пою душой».



Требовательна Анюта и к своему внешнему виду. Под каждую песню шьется или приобретается готовый костюм. А как иначе? Сценический образ должен быть идеален во всем! Благо, родители поддерживают дочку.

В прошлом году, когда все сидели по домам на строгом карантине, творческая семья Чебутаевых снимала клипы на песни в исполнении Ани. Все дружно постигали искусство мизансцены: выставляли свет, готовили костюмы, декорации, что-то переделывали, дурачились… Результатом их совместного творчества стали четыре клипа, ставшие впоследствии своеобразной визитной карточкой юной артистки.



Педагог Ирина Викторовна Сутягина, по большому счету, не делает прогнозов на далекую перспективу, но уверена, что свою судьбу Аня свяжет с творчеством и, если целенаправленно будет трудиться, то непременно придет к своей мечте.

А мечта у Ани простая – стать настоящей певицей и покорить творческий Олимп. «Талант у меня есть, это точно!» — непосредственно признается она.



На сегодня в ее копилке победы и призовые места в республиканских, всероссийских и международных конкурсах «Дорогою добра», «Голоса России», «Голоса Чувашии», «Калейдоскоп талантов», «Камертоша», «Музыкальный экспресс», «Сурские узоры», «Восточная сказка» и других. За последний год маленькая артистка приняла участие и в десятках онлайн-конкурсов, в каждом из которых удостаивалась призовых мест.

И не удивительно, что с юной талантливой шумерлинкой лично за руку здоровается небезызвестный Юрий Энтин, а сама Аня считает поэта-песенника своим другом. Исполненная на одном из конкурсов песня «Веселая деревня Простоквашино» так покорила автора, что он тут же лично выразил исполнительнице слова восхищения и подарил свою книгу стихов с автографом.



На творческие конкурсы, как правило, Аню сопровождают члены семьи. В этом году, например, в новогодние каникулы Аня с папой выезжали в Москву, в семейный центр «Робин Гуд» для участия в проекте «Новые авторы детских песен». Каждый день больших творческих каникул был наполнен мастер-классами, репетициями, интересными встречами, концертными выступлениями и развлекательными программами. Аня познакомилась с огромным количеством творческих личностей и обрела новых друзей.



А началось это событие с … гостей. Осенью к Ане приезжали представители творческого центра Юрия Энтина, тесное общение с которым длится не один год. Тогда, в рамках инклюзивного фестиваля-конкурса «Голоса России», победительницей которого Аня стала, «энтиновцы» сняли о юной шумерлинке ролик и предложили поучаствовать в стартующем проекте «Новые авторы детских песен», организованном Центром детской песни «Солнышко» при поддержке Фонда президентских грантов.



Аня приглашение приняла и для участия в проекте сочинила слова будущей песни «Золотая рыбка». Позднее из огромного числа претендентов были отобраны 15 детей, в число которых вошла и Аня. Музыку к песне написал композитор Николай Хруст. Позднее была записана и аранжировка. Композиция получилась задорной, мелодичной, с глубоким смыслом… И буквально на днях из Москвы пришла радостная весть – Аня Чебутаева стала победителем конкурса «Новые авторы детских песен» в своей возрастной категории и обладательницей денежного приза в 100 тыс. рублей.



Без прикрас, Аня — любимица публики, ее выступлениям рады не только на городских сценических площадках, но и за пределами родного города. Так, в нижегородском селе Ратове, куда на лето уезжает Анина бабушка, девочка ежегодно выступает на Дне села. Ждут ратовчане ее и этим летом. Они не понаслышке знают, что талантливая шумерлинка своим выступлением подарит им море позитива и хорошего настроения.

Любознательная и пытливая, Аня успешно сочетает вокальные успехи с учебой в школе (сейчас девочка оканчивает второй класс второй школы). «Моя учительница Маргарита Владимировна Сивохина — самая лучшая!» — восклицает Аня и с восторгом поднимает вверх большой палец. «Нам очень повезло, что мы попали именно к ней, — вторит дочери папа. — Педагог всесторонне развивает нашу дочь, вкладывает в нее не только знания, но и свою душу».



Творческая натура нашей героини проявляется не только в пении, но и в умении рисовать, декламировать стихи. Она вся, в силу своего характера, в творческих фантазиях, в игре. А в целом это вполне обычная девочка — любит играть в куклы, возиться с любимым хомяком, общаться со сверстниками…

У Анечки давным-давно нет никаких проблем с общением ни с детьми, ни со взрослыми. Скажу больше – все, кто с ней общается, вмиг подпадают под обаяние и покоряются её непосредственностью, позитивом и добром. Не стали исключением и мы….



Аня Чебутаева смотрит на мир широко открытыми глазами. Ей всё интересно и до всего есть дело. Впереди девчушку наверняка ждет жизнь, полная свершений. Главное — дерзать, творить, пробовать! И тогда золотая рыбка обязательно исполнит все самые заветные мечты.

Ольга Дмитриева.