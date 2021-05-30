Еще 100 тысяч молочных бутылок в сутки от марки «Наша Корова», Ядринмолоко!

Во второй половине мая состоялся долгожданный запуск новой ультрасовременной линии по фасовке молочной продукции в ПЭТ-бутылки. Работа над проектом велась на протяжении года.

Новая линия «Кронос» является одной из самых современных линий фасовки молока, собирают подобные линии только в Германии. Уже в начале весны оборудование было доставлено на завод ОАО «Ядринмолоко». В течение 2 месяцев производился монтаж и установка, и вот – радостное событие! В середине мая первые партии молока отгрузили с новой линии.



Мощность розлива второго «Кроноса» составляет 8000 бутылок/час, а это значит, что в день на 100 тысяч семей больше смогут приобрести любимое молоко и кисломолочную продукцию от «Нашей Коровы».



С запуском новой линии покупатели увидят на прилавках «большое молоко» — бутылки формата 1,4 л, 1,8 л, которые гарантированно сэкономят бюджет семьи. Также в ближайших планах — производство «маленького» молока формата 0,33 л, которое будет удобно взять с собой на завтрак или на прогулку. Кроме того, за счет увеличения объемов еще больше регионов получат качественное молоко в привычных литровых бутылках.

«Ядринмолоко» всегда заботится о Вашем здоровье!