В МФЦ примут обращения к регоператору по вывозу ТКО

Подписанное соглашение между АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии и ООО «МВК «Экоцентр» запускает новый механизм взаимодействия, который повысит для жителей Чувашии доступность услуг и упростит процесс их получения. Рассказываем, какие услуги в части вывоза мусора станут доступны в многофункциональных центрах республики с 1 июня 2021 года.



Центры «Мои документы» Чувашии будут предоставлять заявителям три услуги: прием заявления и документов на открытие (либо переоформление) лицевого счета на услугу «Обращение с ТКО», прием заявления и документов для проведения перерасчета размера платы за услугу «Обращение с ТКО» в связи с временным отсутствием потребителя по месту регистрации и прием заявления и документов на изменение количества проживающих граждан по услуге «Обращение с ТКО». Результат предоставления услуги будет отображаться в квитанции следующего расчетного периода. То есть повторного визита в МФЦ уже не потребуется.

Предоставление услуг по приёму обращений к региональному оператору будет осуществляться во всех муниципальных образованиях региона, за исключением Чебоксар.

Источник: Минэкономразвития Чувашии.