Управление ПФР проводит горячую линию

С 31 мая по 4 июня в региональных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева проводится Неделя приема родителей по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международному дню защиты детей.



В рамках Недели 3 июня с 13.00 до 15.00 час. Управление ПФР в г. Шумерле проводит горячую линию по актуальным вопросам, входящим в компетенцию. Задать вопросы начальнику межрайонного управления Сергею Витальевичу Озякову можно будет по телефону 8 (83536)2-33-65.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).