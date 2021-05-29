Одобрена концепция празднования

Концепцией праздника предусмотрено проведение мероприятий, которые объединят соотечественников, проживающих в различных регионах, и экономистов, и специалистов из различных стран, в том числе в онлайн-формате.



Масштабная деловая программа ждет участников первого Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация», которая развернется в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». На площадках форума планируется подписание ряда соглашений, в том числе с инвесторами.



Площадь Речников станет местом проведения первого фермерского фестиваля «СВОЕ». Его проводит АО «Россельхозбанк» при поддержке оператора ООО «Лира». На площадке будет представлена продукция фермеров республики, а также лучших отечественных производителей.



Основное культурное событие – III Чебоксарский международный культурный форум.

В этом году, кроме традиционных мероприятий, в программу впервые включены Чебоксарский международный кинофестиваль, фестиваль «Созвездие земляков», подведение итогов конкурса «Я – женщина», который проходит под эгидой «Союза женщин Чувашии» и фонда развития «Пĕрле». Подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей посветят научно-практическую конференцию, тематическую выставку, показ фильма и автопробег.



Мероприятия в рамках празднования Дня Республики будут проходить с соблюдением санитарных противоэпидемиологических норм и правил.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.