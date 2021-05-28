Хоть для старца иль юнца..

В 60-70-е годы прошлого века Шумерля была городом, где, пожалуй, главным очагом культуры были библиотеки. Я была среди читателей нескольких библиотек. И до сих пор жалею, что не стало библиотеки в городском парке. Какая прекрасная атмосфера царила там! Уют читального зала, добрые библиотекари, природа вокруг… А в бывшем РДК библиотека! А в клубе «Октябрь»!

Теперь для меня таким центром культуры стала городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги. Здесь под руководством директора библиотечной системы Е. Кашириной служат своему делу замечательные специалисты Н. Смирнова, Л. Федорова, М. Бадина, Е. Морева, И. Русскова, А. Егорова, М. Кокушина.



В стенах библиотеки много раз проводились наши ветеранские литературные встречи, в подготовке которых непременно участвовали библиотекари. А сколько проводилось встреч с замечательными людьми города, когда не хватало места для взрослых и детей, желающих увидеть и услышать!

Сейчас редко встретишь людей, так преданных своему делу, как работники библиотек. Неизменно приветливы, внимательны ко всем читателям. Хранители культурного наследия человечества, они несут его в умы и души людей. И сами они творческие личности.



Сотрудники библиотеки имени Г.Н. Айги в 2016 году к столетию Шумерли внесли большой вклад в историю города, собрав и подготовив к изданию справочное биографическое издание «100 лет – 100 имен» и сборник «Шумерля поэтической строкой». В 2021 году итогом двухлетней работы, большой, трудоёмкой, явился сборник «Бессмертный полк. Шумерлинцы на фронтах Великой Отечественной войны». «Айгисты» намерены продолжить работу, собирая сведения об участниках войны, не попавших в первый сборник. Так дай Бог им здоровья и сил на новые свершения! Примите поздравления с Общероссийским днём библиотек и благодарность за ваш труд, дорогие друзья!



Л. Кочеткова.