С библиотекой связанные судьбы

Мы, архивисты, хотим рассказать о своих коллегах – работниках Межпоселенческой библиотеки Шумерлинского района. Каждый из них пришел в профессию не случайно, связав свою судьбу с книгой и читателями. Библиотека стала для них вторым домом, а библиотечное дело — делом всей жизни.

Возглавляет библиотечную семью района Раиса Самарина — современный, активный, умелый руководитель, инициатор всего нового, передового в библиотечной работе. Методист Ирина Дерябина — грамотный, эрудированный, прекрасно знающий свое дело специалист. Именно благодаря ей в библиотеке проходят разнообразные тематические мероприятия.



Людмила Пашкова — библиотекарь отдела обслуживания — своих читателей всегда встречает с улыбкой, поговорит, выслушает. Благодаря ей каждый уходит из библиотеки с нужной книгой.

Энтузиаст своего дела, постоянно в поиске новых форм работы, творческая личность — это про Марину Ананьеву. Она уверенно шагает в ногу со временем, владеет новыми информационными технологиями, этакий «книжный блогер».



Александра Крылова — эксперт по комплектованию библиотечного фонда — работает увлечённо, со знанием своего дела. Это благодаря её профессионализму новые книги поступают и в Межпоселенческую библиотеку, и в библиотеки района.

В последнее время в стенах библиотеки произошли значительные позитивные изменения: совершенствовались пространства, созданы новые фотозоны, реализован ряд социально значимых проектов. Библиотека, бесспорно, идет в ногу со временем!



Нам, архивистам, очень нравится коллектив, в котором мы все вместе работаем. В библиотеке просто кипит жизнь! Здесь постоянно занимаешься саморазвитием. Вдохновляют встречи с интересными, неординарными людьми, писателями и поэтами, участие в масштабных проектах и акциях. Наши библиотекари не просто хранители книг, это вдохновленные люди, умеющие придумывать и реализовывать свои идеи.

С профессиональным праздником, библиотекари! Интересной и увлекательной жизни вам, неиссякаемой творческой энергии! Оставайтесь такими же креативными выдумщицами, будьте всегда на передовой, удивляйте, дерзайте, творите!



Архивисты Шумерлинского района.

В городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги всегда кипит насыщенная жизнь. Работать так, чтобы посетителям у нас было комфортно и чтобы им хотелось возвращаться к нам снова и снова — главная задача, которая стоит перед нами, библиотекарями.

Раз и навсегда связали свою судьбу с библиотекой мои коллеги — Ирина Русскова и Альбина Егорова. Из множества интересных профессий они выбрали профессию библиотекаря, которой остаются верны на протяжении всей трудовой жизни. Свои судьбы с книгой и читателями они связали не по расчёту, а по призванию. Сегодня это высококвалифицированные специалисты в отрасли, ответственные, пользующиеся авторитетом среди читателей и коллег.



Ирина Русскова возглавляет один из важных участков работы библиотеки – читальный зал. Основной задачей библиотеки всегда было и остаётся привлечение к чтению всё новых и новых юных читателей, воспитание у детей информационной культуры, предоставление им необходимых изданий. К услугам читателей — золотой фонд детской художественной, научно-познавательной, справочной литературы, периодика.



Ирина особое внимание уделяет работе с образовательными, дошкольными учреждениями города, активно сотрудничает с классными руководителями, преподавателями начальных классов. Праздники всегда проходят в библиотеке при тесном общении детей и взрослых. И. Русскова в постоянном поиске новых интересных форм работы. Благодаря компетентности, большому опыту, инициативности библиотекаря читального зала центральная городская библиотека продолжает развиваться, расти, осваивать новые технологии.



Альбина Егорова работает на абонементе. Эта добрая, приветливая женщина умеет так рассказать о книге, что обязательно захочется её прочитать. Библиотекарь помогает читателям отыскать «золотую песчинку» в огромном информационном потоке. Это требует совершенствования собственных знаний — ежедневного просмотра профессиональных периодических изданий, книжных и электронных носителей информации.

А. Егорова общается с людьми разного возраста, социального статуса и с каждым умело находит общий язык. А ведь это не так-то просто!



От себя лично и от всего коллектива библиотекарей поздравляю Ирину Владимировну и Альбину Валерьяновну с Общероссийским Днем библиотек, выражаю слова признательности за благородный труд! Пусть никогда не иссякнет в вас, уважаемые коллеги, искра добра и творчества и никогда не закончится путь к профессиональному совершенству.



Л. Федорова, зав. отделом обслуживания городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги.