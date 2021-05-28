Проходит регистрация на республиканский конкурс «Управленческая команда»

Активных жителей Чувашии приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Управленческая команда», проводимом по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в целях привлечения на управленческие должности специалистов, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Основные требования к претендентам: гражданство Российской Федерации, наличие высшего образования и опыта работы на руководящих должностях не менее трех лет, возраст до 55 лет, отсутствие судимости.



Для участия в конкурсе претенденту необходимо подать заявку, которая включает электронную регистрацию на сайте конкурса lider.cap.ru, с размещением видеопрезентации. Электронная регистрация будет доступна по 9 июля 2021 года.



Отборочные мероприятия включают в себя заочное тестирование (с использованием дистанционных технологий) во второй половине июля, очное тестирование во второй половине августа, полуфинальные мероприятия и финал конкурса – конец августа—сентябрь.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики: 8(8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, e-mail: ag-kadr@cap.ru.