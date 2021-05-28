Поздравление с Днём пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днём пограничника!



От вашего профессионализма, преданности своему делу зависит нерушимость рубежей России, спокойствие её граждан. Вам присуще особое чувство Родины. Ведь быть пограничником — значит быть первым, кто может принять удар на себя. Вы ежедневно, ежеминутно доказываете, что и в мирное время есть место подвигу, что дело защиты границ нашей великой Родины в надежных руках.

Примите искреннюю благодарность за ваш ратный труд, за добросовестную и ответственную службу.

Желаю вам спокойной службы, мирной и безопасной границы, крепкого здоровья вам и вашим семьям, долгой и счастливой жизни!



С чувством глубокого уважения, заместитель главы г. Чебоксары,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов В. Горбунов.