Люди выбирают – партия выдвигает

В Чувашии и по всей стране началось предварительное голосование партии «Единая Россия». Впервые оно проходит в электронной форме. Выбрать своего кандидата может любой житель республики, независимо от политических взглядов и принадлежности к политической партии. В этом году партийное предварительное голосование проходит по самой демократичной открытой модели.

На участие в предварительном голосовании в Чувашии зарегистрировано 220 кандидатов: 67 на выборы депутатов Государственной Думы РФ, 153 – на выборы депутатов Государственного совета Чувашской республики. В среднем в каждом избирательном округе Государственного совета зарегистрировано по 7 кандидатов. Самая большая конкуренция – 10 кандидатов – в Моргаушском округе. А на попадание в список партии на выборы в Госдуму претендует 31 человек.

Это рекордное число кандидатов, — говорит секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова. – Кто из них станет кандидатом от «Единой России» на осенних выборах, решат жители Чувашии на этой неделе – предварительное голосование завершается 30 мая. Кстати, избирателей на голосование в Чувашии зарегистрировано уже более 130 тысяч! И это уникальный опыт, когда будущих кандидатов партии помогают выбрать сами избиратели.

Среди кандидатов в Государственную Думу много новых в большой политике лиц. Например, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов зарегистрирован как кандидат в партийный список, а министр образования и молодежной политики, Алла Салаева – как кандидат по Чебоксарскому одномандатному округу № 38. Рядом с ними в списке на голосование такие опытные политики как Леонид Черкесов и Николай Малов. По правилам предварительного голосования у всех кандидатов равные шансы и равные возможности. Главное – насколько программа близка жителям Чувашии. Кто станет кандидатом от партии на основных выборах, решат люди. Партия выдвинет тех, кто наберет наибольшее количество голосов.



Голосование проходит на сайте pg.er.ru. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться через портал «Госуслуги». Дальше система выдаст бюллетени для голосования по округу, в котором проживает избиратель. В Чувашии таких бюллетеней будет три: по выбору будущих кандидатов в Государственный совет республики, в Государственную Думу и в список «Единой России». Голосование рейтинговое, то есть отметить можно любое количество фамилий.

Кандидаты предварительного голосования в Государственный совет Чувашской республики

Виктор Горбунов

Виктор Александрович Горбунов родился в селе Любимовка Порецкого района. В 1979 году окончил порецкую школу и поступил в Алатырский техникум железнодорожного транспорта.

Трудовую деятельность Виктор Александрович начал сразу после службы в Советской армии – работал мастером сборочного цеха Чебоксарского электроаппаратного завода. В сентябре 1987 года стал начальником участка Чувашского объединенного транспортного хозяйства железнодорожного цеха, а в 1993-м возглавил объединенное железнодорожное хозяйство.



Без отрыва от работы Горбунов окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения. Позже получил еще одно высшее образование в Московском гуманитарном экономическом институте и прошел учебу по президентской программе по подготовке управленческих кадров на базе ЧувГУ.

Виктор Александрович никогда не терял связи со своей малой родиной, Порецким районом. Когда из-за низкой рентабельности прекратилось автобусное сообщение по маршруту Порецкое – Сыреси – Любимовка, Виктор Александрович добился возобновления движения. А когда в Любимовке закрылся старый ФАП, Горбунов выкупил дом, отремонтировал его и организовал медпункт.

«Я люблю землю, на которой родился, свой народ. Горжусь, что я деревенский, и никогда этого не стеснялся», – говорит Виктор Горбунов.

Сергей Мельников

Сергей Владимирович Мельников родился и вырос в городе Шумерле. Большая часть его жизни связана с родным городом.

После окончания института в 1993 году Сергей Владимирович начал работать учителем физкультуры в шумерлинской школе-гимназии № 8. Далее были работа в детско-­юношеской школе и руководство отделом физкультуры и спорта городской администрации. Именно во время его руководства отделом физической культуры в Шумерле началось строительство одного из первых в республике физкультурно-оздоровительных комплексов.



В 2008 году Мельников стал заместителем главы администрации Шумерли по социальным вопросам, а затем – заместителем министра спорта Чувашской Республики. В 2012 году Сергей Владимирович был назначен министром спорта Чувашии, а по итогам 2013 года правительство России присудило именно Чувашии национальную премию в области физкультуры и спорта, назвав ее лучшим регионом страны.

С 2015 года Мельников занимается строительством: он заместитель генерального директора компании «Честер-групп».



В 2016 году жители Шумерлинского и Порецкого районов избрали Сергея Мельникова своим депутатом Государственного Совета Чувашской Республики. Сегодня он – кандидат предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госсовета следующего созыва.

Леонид Пронин

Леонид Пронин родился в 1983 году в г. Шумерле, в семье рабочих. Окончил школу № 7 в 2000 году и поступил в Нижегородское военное училище. На этом настояли родители. Леониду было непросто принять новый уклад жизни, но теперь, спустя время, он благодарен родителям и офицерам за полученный опыт. «Помню, как было непросто принять те устои и традиции, которым нас учили отцы-командиры. В итоге мне удалось их принять и осмыслить», – говорит Пронин.



Службу в вооруженных силах России капитан Пронин завершил в 2010 году и поступил в Нижегородскую правовую академию на специальность «юриспруденция». В 2012 году Леонид Николаевич основал собственное дело, которым занимается по сегодняшний день.



Более десяти лет он занимается общественной работой. Шумерлинцы дважды избирали его своим депутатом. Леонид Пронин – руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Шумерли. А в прошлом году он стал координатором волонтерского движения партии.



При поддержке Леонида Пронина пять лет назад был открыт Центр молодежного инновационного творчества «Галилей». А в конце прошлого года по его инициативе Шумерля стала участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В случае победы город получит 70 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство.