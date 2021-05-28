И библиотекарь, и краевед

Сегодня мы хотим рассказать о библиотекаре Шумерлинской сельской библиотеки Людмиле Кадеевой.

Библиотечная работа для нее стала любимым делом всей жизни, а в профессии Л. Кадеева 19 лет. Эрудированная, трудолюбивая, увлеченная, автор более 30 публикаций по истории деревни Шумерли, она успешно выполняет миссию просветительства и сохранения культурного наследия. В этом году Людмила удостоена звания почетного краеведа Чувашской Республики.



Под началом заведующей в библиотеке несколько лет успешно реализуется долгосрочный проект по работе мини-музея крестьянского быта. Здесь регулярно проходят уроки краеведения, классные часы. Совместно с учителями Шумерлинской сельской школы в библиотеке создан Центр проведения уроков чувашского языка и культуры.



Совместно с администрацией Шумерлинского района в стенах библиотеки организован уголок памяти «Наш Сурский рубеж обороны». При содействии руководителя проекта А. Мостайкина в музейный уголок переданы экспонаты, найденные при проведении земляных работ на участке оборонительных линий Сурского рубежа. Уголок открыт для ежедневного посещения, библиотекарем проводятся экскурсии, исторические часы.

Сегодня Шумерлинская сельская библиотека занимает ведущие позиции среди библиотек района. Это книжный дом, где всегда ждут. Каждый читатель может найти здесь книгу по душе, пообщаться, услышать дельный совет. Л. Кадеева легко находит общий язык с читателями любого возраста, активно работает по привлечению новых читателей, обслуживает на дому инвалидов и пенсионеров, является активным помощником в административных делах сельского поселения.



Благодаря стараниям Людмилы мы можем с уверенность сказать, что Шумерлинская сельская библиотека — это библиотека, на которую стоит равняться. Возможности библиотеки по достоинству оценивают и специалисты библиотечного дела республики, преподаватели, краеведы, гости поселения.

Поздравляем Людмилу Витальевну с профессиональным праздником! Желаем ей успехов, свершений, удач! Пусть все планы будут реализованы!



Р. Самарина, И. Дерябина, ЦСБА Шумерлинского района.