Главное в профессии – сделать правильный выбор

С детства я была окружена представителями этой профессии — коллегами моей мамы, работавшей библиотекарем в Центральной районной библиотеке. В моем представлении это всегда были особенные люди, не такие, как все. Прекрасно образованные и знающие, кажется, всё на свете… Приходя к маме на работу, я очень любила их слушать, просто наслаждаясь прекрасным литературным языком и оборотами речи. Глядя на них, я уже тогда усвоила одну простую истину: нет библиотекарей современных и несовременных. Они просто вне времени.

Сегодня мне хочется рассказать о своей коллеге — эксперте по комплектованию библиотечного фонда Межпоселенческой библиотеки Шумерлинского района — Александре Крыловой.

В нашу библиотеку Александра пришла в ноябре 2011 года. Погрузившись в работу в отделе комплектования и обработки, она с первого дня кропотливо изучала все операции комплектатора, постоянно стремилась к самосовершенствованию и саморазвитию. И уже через короткое время зарекомендовала себя как ответственный и трудолюбивый работник.



Одна из главных задач отдела комплектования — сотрудничество с издательствами, книготорговыми организациями и книжными фирмами. После ознакомления с каталогами, тематическими предложениями и подборками приобретаются самые лучшие и книги. За все эти участки работы ответственна Александра.

Я сама начинала работу в отделе комплектования и считаю этот отдел в библиотечной отрасли одним из самых интересных и сложных участков работы. Когда Александра начинала свой трудовой путь, в библиотеке уже не было сильного тыла «стареньких» библиотекарей: Лидии Петровны Мигуновой, Ольги Николаевны Васиной, Татьяны Николаевны Егоровой, и всё Александре приходилось постигать самостоятельно.



С головой окунувшись в библиотечную жизнь, Александра поняла, что работа в библиотеке – это не только книги… Эта профессия во многом сродни актерской. А библиотекари – такие творческие люди! Александра активно участвует в творческой жизни, состоит в народном коллективе «Дебют» ИРЦК Шумерлинского района. Не раз талантливо играла разноплановые роли в пьесах, сказках, новогодних представлениях…



В жизни мы часто стоим перед выбором. В какую школу пойти? С кем дружить? Кому доверять? Кого любить? Вопрос о будущей профессии всегда один из самых важных и не только потому, что на работе мы проводим одну треть жизни, но ещё и потому, что там мы реализуем себя, свои способности. Спустя некоторое время Александра окончила Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности «Социально-культурная деятельность».



Вместе с мужем Константином моя коллега воспитывает троих детей. Я сама мама двоих детей и хочу сказать, что дети – это сильнейшая мотивация жить и творить, несмотря ни на что…



Для своих детей Александра – непререкаемый авторитет, гордость и пример для подражания. Дочь Настя занимается бальными танцами, Никита оканчивает Нижегородское речное училище им. И.П. Кулибина, младшая Анечка посещает детский сад. Самое главное в их семье — любовь и уважение.

В стенах библиотеки Александра, безусловно, нашла себя и стала настоящим профессионалом своего дела, который любит свою работу и гордится тем, что помогает книге найти своего читателя.



М. Ананьева, гл. библиограф Межпоселенческой библиотеки.