В Шумерле установлен памятник защитнику Отечества

На площади перед военкоматом, которая была благоустроена по программе инициативного бюджетирования, появилась композиция, символизирующая пограничную заставу.

Глава администрации Валерий Шигашев поблагодарил представителей пограничного братства города, не один год реализующих данную инициативу, а художнику скульптору, заслуженному деятелю чувашской национальной культуры Николаю Кондрашкину за воплощение идеи в дизайн-проект и концепцию памятника вручил Благодарственное письмо.

Окончательно площадь ещё не оформлена, да и памятник требует доработки в части покраски постамента, шпатлёвки стыков и других архитектурных нюансов.

Открытие данной общественной территории запланировано на 22 июня.

Как отметил Валерий Шигашев: «Памятник посвящен военнослужащим всех родов войск, служащим нашей Родине, но символично, что государство начинается с защиты границы!»

Источник: cap.ru.