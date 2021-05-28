В Шумерле прошел яркий физкультурный праздник ко Дню защиты детей – традиционный велопробег

27 мая жители Шумерли присоединились к городскому спортивному мероприятию – традиционному велопробегу, посвящённому Дню защиты детей, на призы депутата городского Собрания Леонида Пронина.

Велоспорт давно стал символом здорового образа жизни, он доступен для людей всех возрастов, от маленьких детей до пожилых людей. Велосипед, это эффективный, недорогой и экологически чистый вид транспортного средства.

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений города стали главными участниками физкультурного праздника.

Солнечная погода, позитивное настроение и море улыбок – все это царило на центральной площади города, где состоялось открытие велопробега. Яркое выступление танцевально-спортивного клуба «Экситон» ДК «Восход» зарядило присутствующих энергией и позитивом.

Приветствовали участников заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, депутат городского Собрания Леонид Пронин, на призы которого и проводилось данное мероприятие, его коллега Николай Егоров, пожелав юным шумерлинцам позитивного настроения и ярких впечатлений от предстоящих школьных каникул.

Открыли велопробег воспитанники дошкольных образовательных учреждений. Дошколята показали ловкость и умение передвижения на самокатах.

Затем был дан старт массовому заезду учащихся общеобразовательных учреждений, возглавили который депутаты.

Пока велосипедисты преодолевали дистанцию, самые юные шумерлинцы мелками рисовали радужные картины на асфальте.

Все, кто принял участие в празднике, были удостоены кубками, медалями, дипломами и сладкими призами.

Присутствующие смогли воспользоваться фотозоной, чтобы запечатлеть счастливые моменты праздника.

gshum.cap.ru.