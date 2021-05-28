Было бы желание не болеть

Шумерлинский ММЦ организовал для жителей выездную вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.

В сёла и деревни Шумерлинского района регулярно выезжает мобильная бригада медиков. Сельские жители могут пройти вакцинацию в передвижном ФАПе согласно графику. Флаконы с вакциной перевозят в специальном контейнере с хладоэлементами, которые позволяют поддерживать необходимую минусовую температуру.



Перед тем как сделать прививку, сельчане должны заполнить анкету и дать добровольное согласие. Далее выездная бригада медиков делает осмотр и приступает непосредственно к вакцинации. После этого у каждого привитого пациента интересуются о его самочувствии.



В Шумерле передвижные ФАПы регулярно работают возле торговых центров. А теперь еще организуют прохождение вакцинации на крупных предприятиях. Так, АО «КАФ» для удобства своих сотрудников предоставил возможность пройти вакцинацию на территории предприятия. Порядка 70 работников комбината выразили желание привиться.



Кстати, сегодня, 28 мая, фельдшерско-акушерский пункт на колесах с 8.00 до 16.00 часов будет проводить вакцинацию взрослого населения против коронавирусной инфекции на центральной площади Шумерли. 31 мая с 12.00 до 16.00 часов ФАП приедет в пос. Лесной, а 1 июня в такое же время — на ул. Радищева, к магазину.

По данным республиканского Минздрава, на сегодняшний день в Чувашии работают 56 пунктов вакцинации, 9 мобильных прививочных пунктов и 56 мобильных прививочных бригад. Приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 107 тыс. человек, из них 57 тыс. человек в возрасте старше 60 лет.



Источники: Шумерлинский ММЦ, Минздрав Чувашии.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов:

«С начала мая медицинские организации начали проводить вакцинацию маломобильных граждан на дому. Чтобы прививочная бригада выехала на дом к такому пациенту, необходимо позвонить в регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Такие меры были предприняты для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего – пожилых и страдающих хроническими заболеваниями».