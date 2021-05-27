Экспедиция инженерных войск России посетила Чебоксары

27 мая в Чебоксарах в Речном порту пришвартовалась настоящая военная техника инженерных войск Вооруженных сил РФ. Участники экспедиции «5000 километров по водным путям России» сделали в нашем городе остановку по приглашению активистов партии «Единая Россия». Военные развернули временную экспозицию для чебоксарцев и гостей города, на которой все желающие могут увидеть передовое оборудование инженерных войск.

К пристани пришватовались новейший понтонный парк ПП-2005 и несколько буксирно-моторных катеров различной модификации. Представлен и специализированный автомобиль для групп разминирования на базе автомобиля УАЗ «Патриот».

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии Алёна Аршинова, выступая на торжественной встрече участников экспедиции, отметила роль Вооруженных сил в современной России:

Военные люди – это, прежде всего, честь, сила духа и стальной характер. Эти люди охраняют и берегут наш мир. Понимаю это с детства, как дочь боевого офицера, и знаю, что наши военные делают все возможное, чтобы граждане Российской Федерации жили и радовались каждому дню. Мне хочется подчеркнуть, что депутаты Государственной Думы делают все возможное для современного оснащения Вооруженных сил РФ. Очень важно нам всем быть сплоченными и иметь командный дух. Поэтому вам, дорогие гости, от нас всяческая поддержка.

Депутат Собрания депутатов города Шумерля, руководитель депутатской группы «Единая Россия», капитан запаса Леонид Пронин важность таких мероприятий для каждого из нас:

Депутат Собрания депутатов города Шумерля, руководитель депутатской группы «Единая Россия», капитан запаса Леонид Пронин важность таких мероприятий для каждого из нас: Сегодня меня переполняет чувство гордости за наши Вооруженные силы, за то, что подразделения инженерных войск осуществляют беспрецедентный сплав из Мурома до Волгограда. Хотел пожелать всем участникам экспедиции легкой дороги и спокойной воды. Спасибо им за сегодняшнее мероприятие, за то, что дали возможность жителям Чебоксар посетить выставку и увидеть реальную технику, понять, насколько сильна наша армия сегодня. Всё это поднимает наш духовно-нравственный и патриотический настрой.

Сплав понтонных подразделений четырех соединений инженерных войск «5 000 километров по водным путям России» посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. В экспедиции участвуют более 100 человек и свыше 100 единиц техники. После Чебоксар инженерные войска отправятся вниз по Волге в Казань, Ульяновск и другие волжские города. Конечной точкой маршрута станет Волгоград.