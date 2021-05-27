Чувашские студенты могут выиграть 2,5 млн рублей во Всероссийском конкурсе «Твой Ход»

Грант в размере 2,5 млн рублей на развитие своего университета или факультета, 1 млн на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, а также путешествие по России и другие ценные призы получат победители Всероссийского конкурса «Твой Ход». Пять процентов от общей суммы можно будет потратить на осуществление своей мечты.

Конкурс призван помочь молодежи в развитии профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала. В рамках практико-ориентированной и развивающей частей участники смогут предложить собственные решения по различным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию.

Участвовать могут студенты вузов невыпускного семестра. Заявки принимаются на сайте конкурса до 12 июня.

Состязание проводится по 11 направлениям: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».

Конкурсантам предстоит пройти 4 этапа. С 8 апреля по 15 июня этап «Самоопределение», где участники смотрят образовательные уроки и выбирают направление конкурса. Разработка проектов пройдет на этапе «1 2 3 ГО» с 16 июня по 31 августа. На стадии «Проектные решения», который пройдет со 2 августа по 5 октября, конкурсантам предстоит защитить проект. Определение победителей — до 30 ноября.

На грант в размере 1 млн смогут претендовать 200 финалистов конкурса. 50 сильнейших смогут получить дополнительно по 2,5 млн рублей на развитие своего факультета или вуза.

Прими участие в конкурсе! Выиграй свой первый миллион!