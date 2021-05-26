Google и TikTok стали причиной для «приземления» ИТ-компаний

Необходимость обязательного создания филиалов ИТ-компаний в России объяснил Замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, существующие офисы не имеют достаточных полномочий для полноценного взаимодействия с властями.

Благодаря законопроекту, предписывающему популярным у аудитории иностранным ИТ-компаниям организовать присутствие в России (так называемый закон о приземлении), власти будут избавлены от ответов, подобных тем, что недавно давали Google и TikTok. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на ИТ-завтраке в рамках Российского интернет-форума (РИФ) 22 мая.

В качестве примера был приведен недавний ответ ООО «Гугл» Роскомнадзору, что это юрлицо не имеет отношения к Google LLC, к которой у властей были вопросы, и не может отвечать за ее действия. По данным СПАРК, «Гугл» принадлежит Google International LLC, а головной компанией указана владеющая Google Alphabet Inc.

Как сообщает rbc.ru, в отношении TikTok замглавы администрации президента привел в пример рекомендации политического контента, когда система «массово предлагала его детям 14 лет». По словам Кириенко, рекомендации выдавали политический контент тем пользователям, кто ранее никакого интереса к этой теме не проявлял, а когда власти начали спрашивать почему, выяснилось, что представительство в России не имеет юридических полномочий.

Законопроект «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории России», был внесен в Госдуму 21 мая. Он регулирует деятельность иностранных компаний, чьи сайты с территории России посещает более 500 тыс. человек в сутки и где либо распространяется информация на русском языке или языках народов России; либо размещена реклама, направленная на российскую аудиторию; либо эти сайты обрабатывают сведения об отечественных пользователях; либо получают деньги от юридических или физических лиц из России.

С 1 января 2022 года обязанностью владельцев подобных сайтов станет создание в России филиалов, представительств или юрлиц, которые смогут рассматривать обращения граждан, исполнять решения судов и госорганов, принятых в отношении этой иностранной компании, ограничивать доступ к запрещенной в России информации. Также подпадающие под законопроект компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и взаимодействовать с ведомством через него.

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