Чебоксарский музей истории трактора отправляется с выездной выставкой в Республику Беларусь

28-30 мая в столице Беларуси пройдёт выставка чебоксарского Научно-технического музея истории трактора «Эволюция тяговой силы». Таким необычным способом российские музейщики и тракторостроители поздравят с 75-й годовщиной Минский тракторный завод.

В ходе выездной выставки для минчан и гостей столицы Беларуси на территории «Чижовка-Арена» развернется экспозиция из 21 раритетного трактора, а «Бригада имени Паши Ангелиной» – коллектив девушек-трактористок, действующий при учреждении – представит феерическое тракторное ретро-шоу.

Посетители увидят такие редкие марки, как детище Генри Форда «Fordson F», немецкий «народный» трактор «Porsche 111», австрийский «Warchalowski», американские «John Deere А» и «McCormick-Deering W12», первый советский малогабаритный трактор ХТЗ-7 и другие. Центральными экспонатами станут две машины, которыми гордится музей: тракторы СТЗ 15-30 и «Владимирец 2032».

Вместе с группой музея в Минск отправляется Чувашский государственный фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал», а также студия современного танца «Фантом».

Приглашение посетить Республику Беларусь музей получил во время прямого телемоста в рамках Дней культуры Чувашии в иностранных государствах. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Минский тракторный завод» и НУК «Научно-технический музей истории трактора». Благодаря этому началась реализация культурных мероприятий, нацеленных на развитие международных музейных связей.

Ранее Музей истории трактора уже демонстрировал свои экспонаты на Дне поля в Республике Татарстан и на Манежной площади в Москве во время фестиваля «Золотая осень».

Чувашинформ.рф