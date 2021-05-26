Приглашает принять участие в викторине «Мы шли копать окопы, как в бой…»

В этом году в Чувашии будет отмечается знаковая дата — 80-летие со дня начала строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В течение года в республике и в Шумерле проводится множество мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения.



Совет женщин города приглашает всех желающих принять участие в историко-познавательной викторине, автором-составителем которой является журналист и издатель Александр Вражкин. С вопросами викторины вы можете познакомиться на страницах в сети «ВКонтакте»: шумерлинского историко-краеведческого музея https://vk.com/public195284140, женсовета города Шумерли https://vk.com/sfemale21. Также вопросы опубликованы в газете «Советская Чувашия» от 18 мая 2021 г.



Ответы на вопросы викторины нужно отправить до 15 июня 2021 года на электронную почту: sv-press@mail.ru или по адресу: 428013, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66 (Дом союзов), каб. 321. Победителей ждут памятные дипломы и ценные призы, в том числе полугодовая электронная подписка на газету «Советская Чувашия» и на исторический журнал «Родина».



Совет женщин г. Шумерли.