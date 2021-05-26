Поздравление руководства города с Днём российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём российского предпринимательства!

Экономика города, республики, страны определяется состоянием предпринимательской активности. Именно от вас зависит развитие всех сфер общества, создание рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней и, самое главное, благосостояние наших жителей.

Несмотря на негативные геополитические факторы, вы на сегодняшний день являетесь надежной составляющей государственности.

Желаем вам устойчивого развития, здоровья, уверенности в завтрашнем дне.

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.