Поздравление Главы Чувашии с Днём российского предпринимательства!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Вклад каждого из вас в экономику и развитие Чувашии важен и ценен!

Благодаря вам в республике открываются новые производства, внедряются современные технологии, повышается качество сферы услуг.

Благодаря Вам рабочими местами обеспечивается треть трудоспособного населения и почти на столько же – участие в валовом региональном продукте.

Сегодня особые слова благодарности выражаю социальным предпринимателям, которые выполняют важную для общества миссию – поддерживают занятость наиболее незащищенных граждан нашей республики.

Дорогие друзья, даже в условиях коронавирусных ограничений и несмотря ни на какие сложности своей волей, настойчивостью и инициативностью вы доказали, что малый бизнес умеет брать на себя ответственность, двигаться к намеченной цели, грамотно рассчитывая силы и ресурсы.

Но и республиканская власть не осталась в стороне. Для сохранения занятости и стабильности мы помогли около 30 тысячам субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели из республиканского бюджета направили более двух миллиардов рублей.

Верим в вас, в ваш потенциал и готовы создавать для вас комфортные условия ведения бизнеса. Ваш успех – это основа процветания нашего родного чувашского края!

Желаю вам стойкости духа, энергии и созидания, благополучия и всего самого хорошего!

С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.