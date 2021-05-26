Интернет-гигантов обяжут открыть филиалы в России

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных IT-ресурсов открывать официальные представительства в РФ. Документ, который неофициально называют проектом о «приземлении» иностранных IT-компаний, касается интернет-ресурсов с ежедневной российской аудиторией более 0,5 миллиона пользователей. Как уточнял один из авторов инициативы, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, ее планируется принять в ближайший месяц — до конца весенней сессии Госдумы.



Для полноценной работы в России каждой компании придется не только открыть представительство или филиал в РФ, но и создать «личный кабинет» на сайте профильного ведомства. Таким образом, пойдет общение между государством и компанией. Хинштейн, комментируя эту тему, заявлял, что данные требования может выполнить любой. По его словам, разработчики законопроекта надеются, что участники рынка с пониманием воспримут эти нововведения. Нарушение норм закона может повлечь запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес компании, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.



Аналогичные обязанности, кроме владельцев сервисов, предлагается распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван упорядочить работу иностранных интернет-сервисов в России, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия.



Источник: RG.ru.