«Детский кешбэк»: что нужно знать родителям

25 мая в России стартовала программа компенсации путевок в детские лагеря. Программа была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Реализация программы «детского кешбэка» будет способствовать достижению целей одного из важнейших направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — росту доступности путешествий внутри страны.



В соответствии с программой получить компенсацию могут родители, приобретающие путевки в детские лагеря круглосуточного пребывания. При этом, ограничений по месту нахождения лагерей нет: возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные на всей территории страны. Размер возмещения – до 50 % стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, будет размещен на портале Мирпутешествий.рф» в разделе «Детские лагеря». К программе уже присоединились около тысячи лагерей, процесс подключения продолжается и список участников будет пополняться. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не относятся к участникам программы.



Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое число смен. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50 % стоимости можно будет с каждой путевки. Все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» — ограничений на число транзакций нет. Возраст детей не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста.



Чтобы приобрести турпутевки в детский лагерь с кешбэком, важно выполнить следующие действия:

1) Зайти на портал Мирпутешествий.рф».

2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке.

3) На портале Мирпутешествий.рф» выбрать путевку в детский лагерь.

4) Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.

5) Кешбэк по программе вернется на карту автоматически в течение 5 дней.

Вернуть до 50 % стоимости путевок (но не более 20 тыс. рублей) в детские лагеря смогут и те, кто приобрел турпродукты до старта программы «детского кешбэка» — до 25 мая 2021 года. Соответствующие заявки можно будет подать с 15 июня 2021 года на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате. Программа возврата средств по уже купленным путевкам продлится для удобства граждан до конца октября.

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации стоимости путевок в детские лагеря России, работает горячая линия по телефону +7 800 200 34 11.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».