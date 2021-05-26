Без поражений в спорте не бывает

Сегодня на стадионе «Труд» состоялась календарная игра Кубка Межрегионального футбольного союза «Приволжье», в которой встретились ФК «Шумерля-ШЗСА» и саратовская команда «Сокол-М

В этом сезоне в Кубке МФС «Приволжье» принимают участие 16 любительских команд. В числе противников ФК «Шумерля-ШЗСА» в групповом розыгрыше за выход в ¼ финала (группа А) — ФК «Сызрань-2003» (Саратовская обл.), ФК «Дорожник» (Пензенская обл.) и ФК «Сокол-М» (Саратов).

Шумерлинцы уже встречались в выездном матче с командой ФК «Сызрань-2003» и уступили им со счетом 0:1. К сожалению, сегодня удача также была не на стороне нашей команды – игра закончилась со счетом 1:3 в пользу саратовцев.