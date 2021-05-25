Чувашия – пилотная площадка акселератора проектов программы «Умный город»

В 2021 году Минстрой России совместно с консалтинговой и инвестиционной компанией «DV-consulting» и с АО «ОЭЗ «Иннополис» приступили к реализации акселерационной программы «GOVERNMENT TECHNOLOGY». Данная программа входит в стандарт проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» и включает в себя следующие направления: цифровое правительство, городская среда, технологии в области транспорта и дорожного строительства.

В этом году в рамках первого в России акселератора «GOVERNMENT TECHNOLOGY» планируется отобрать не менее 10 проектов-победителей. Они будут реализованы на пилотных площадках акселерационной программы. Авторы лучших проектов в течение 2 месяцев пройдут образовательный интенсив под руководством менторов и отраслевых экспертов.

Участниками могут стать как юридические лица, так и стартапы, которые ещё не зарегистрировали свою компанию. Подать заявку для участия в проекте «GOVERNMENT TECHNOLOGY» можно до 20 июня на сайте. Участие бесплатное.

Чувашская Республика стала партнером программы и выступает в качестве пилотной площадки акселератора проектов. Программа «GOVERNMENT TECHNOLOGY» позволит решить в Чувашии задачи следующего характера:

— цифровизация сведений о техническом состоянии и аварийности автомобильных дорог, мониторинг дорожного полотна;

— интеллектуальные транспортные системы, цифровизация дорожного движения;

— цифровизация сведений о программе дорожных работ с указанием месторасположения объекта;

— мониторинг заполняемости общественного транспорта дорожных работ с указанием месторасположения объекта.

«Убежден, что участие Чувашии в качестве пилотного региона в программе «GOVERNMENT TECHNOLOGY» позволит сформировать в республике эффективную систему управления городским хозяйством и повысить технологичность городской инфраструктуры, - подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. - Считаю необходимым компаниям из Чувашии подключиться к столь перспективному проекту, тем самым заявить о себе на всю страну».

Напоминаем, проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации.

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