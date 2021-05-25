Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с 1 сентября

Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

«Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — подчеркнул Антон Котяков.

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

Напомним, о выплате пособий по временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком в размере 100% среднего заработка объявил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации. Соответствующий закон о введении выплат был одобрен в среду, 19 мая, Советом Федерации.

Первоисточник: Минтруд России