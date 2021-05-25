Совсем скоро детский сад № 18 «Аленушка» приобретет новый облик

Капитальный ремонт облагородит вид здания дошкольного учреждения изнутри и снаружи. Строительные работы позволят разрешить множество проблемных задач, связанных с различного рода неисправностями, повышением эксплуатационных характеристик. Немаловажным является тот фактор, что ремонтные работы продлят срок службы здания.

Таким образом, в течение нескольких последующих десятилетий можно не беспокоиться о проведении масштабных реконструкций.

В ходе первого этапа, проведённого в 2020 году, отремонтирована крыша детского сада, заменено инженерное оборудование систем отопления, водоснабжения и канализации, обеспечен подогрев полов в групповых комнатах, установлены новые эвакуационные лестницы.

В спектр второго этапа капитального ремонта детского учреждения входит шпаклевка трещин и покраска стен и потолков. Полностью заменят оборудование электрических систем, оконные и дверные блоки. В санитарных помещениях полы и стены облицуют новым кафелем. Во всех помещениях обновят покрытия полов. Преобразится и внешний вид дошкольного учреждения — фасад здания будет утеплен и окрашен.

Подрядная организация обязана использовать специальные строительные материалы, которые должны быть не токсичными, то есть безопасными для здоровья дошкольников, и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

Все работы будут проведены в летний период.

На данном этапе с учетом индивидуальных потребностей и с согласия родителей, воспитанники определены в другие детские сады.

Добавим, что на стадии согласования находится проект благоустройства прилегающей территории, который предусматривает: замену асфальтового покрытия, установку новых веранд, оборудование дидактических площадок и игровых модулей.

gshum.cap.ru