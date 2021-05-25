Продолжается прием заявок на участие в республиканском Конкурсе «Управленческая команда»

«Управленческая команда» — это республиканский Конкурс для современных руководителей. Возможность принимать участие в Конкурсе имеет гражданин России в возрасте до 55 лет, имеющий высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. Конкурс в республике проводится второй раз. Участие в «Управленческой команде» предоставляет каждому участнику возможность получить внешнюю объективную оценку своим текущим знаниям и способностям, а также обзавестись уникальными знакомствами, получить опыт работы в команде, узнать много интересного и полезного.Отметим, что прием заявок на участие будет проходить до 9 июля 2021 года. Далее, как и в 2020 году, пройдут дистанционный и очный этапы тестирования, полуфинал и финал.Для участия необходимо подать заявку на официальном сайте lider.cap.ru

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики.