Минсельхоз Чувашии приступил к выплате субсидий гражданам на содержание коров

Минсельхоз Чувашии с 25 мая 2021 г. приступил к выплате субсидий гражданам на содержание коров за счет средств республиканского бюджета. Субсидии в сумме 201,7 тыс. рублей перечислены первым обратившимся 40 гражданам.

Субсидия предоставляется гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, исходя из численности поголовья коров на 1 апреля текущего года, но не более численности поголовья коров на дату обращения за субсидией в текущем финансовом году, имеющим:

одну корову, в размере 2400 рублей на 1 голову;

двух коров, — 3400 рублей на 1 голову;

трех и более коров, — 4400 рублей на 1 голову.

В 2021 году предусмотрены средства бюджета в сумме 171,4 млн. рублей на выплату субсидий более 35 тысячи гражданам, ведущим ЛПХ.

Для этого необходимо подать заявление установленной формы в администрацию поселения.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел финансовой и кредитной политики Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики по телефону 8 (8352) 64-22-41, или к специалистам Минсельхоза Чувашии в районах.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики