24 мая на базе АУ ДО «ДЮСШ «Локомотив» г.Канаш состоялся финал республиканского Фестиваля школьников «Президентские состязания» среди городских команд. В финальную часть после отборочных зональных этапов вышли шесть команд общеобразовательных учреждений республики: МБОУ «Гимназия №6» г.Новочебоксарск, МБОУ «Лицей №4» г. Чебоксары, МБОУ «Вурнарская СОШ №1» Вурнарский район, МБОУ «СОШ №6» г.Канаш, МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад и МБОУ «СОШ №1» г.Шумерля.

В этом году в состязаниях принимают участие класс-команды общеобразовательных учреждений города, учащиеся 7 классов. В состав каждой команды, по регламенту проведения Фестиваля, в обязательном порядке входят 6 юношей и 6 девушек из одного класса. Каждый член команды, выполняя виды программы, по результатам выступления приносит очки в общую копилку. Общекомандный зачет подводится после выполнения всех видов программы.

В этот день, помимо спортивной программы, куда вошли такие виды, как: подтягивание на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), прыжки в длину с места, бег 1000 метров, подъем туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения сидя, беге 60 метров, командный эстафетный бег, юные спортсмены состязались в творческих и теоретических блоках.

По итогам общекомандного зачета первенствовали учащиеся МБОУ «СОШ №6» г.Канаш. С отставанием всего в сто очков, второе место заняла команда МБОУ «СОШ №1» г.Шумерля. Третье место — у команды МБОУ «Лицей №4» г.Чебоксары.

Тройка команд-призеров была награждена дипломами и медалями центра «Авангард» Минобразования Чувашии.

Поздравляем учащихся МБОУ «СОШ №1» г.Шумерля и учителей физической культуры Дмитрия Закурдаева и Владимира Алексеева с серебром на республиканском Фестивале школьников «Президентские состязания»!

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